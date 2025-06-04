Можно ли бегать при диабете, рассказал врач

Людям с диабетом можно бегать, однако важно перед началом тренировки соблюдать несколько правил: не бегать на голодный желудок, проверять уровень глюкозы перед и после забега и контролировать давление, рассказала «Газете.Ru» врач-эндокринолог, диетолог клиники «Будь Здоров» на Сретенке Ксения Меркулова.

«У людей с диабетом есть такой показатель, как нестабильность уровня глюкозы, который нужно учитывать. Нагрузка низкой, средней интенсивности, большой длительности, например, бег на небольшой скорости может вызывать гипогликемию – то есть снижение сахара меньше 3,9 ммоль/л. Для профилактики такого состояния лучше не бегать на голодный желудок, контролировать сахар до нагрузки, во время и после нагрузки. Потому что физическая активность может иметь отсроченный эффект – через некоторое время после тренировки может снизиться уровень сахара. Анаэробные физические нагрузки – небольшой длительности и высокой интенсивности могут вызывать гипергликемию, и это тоже надо учитывать, смотреть, с каким уровнем сахара человек заходит в нагрузку. При планировании физических нагрузок желательно, чтобы была возможность мониторить уровень сахара», — рассказала врач.

Кроме того, при сахарном диабете возможны такие осложнения, как снижение остроты зрения, нарушения микроциркуляции и нарушения иннервации — полинейропатия. Это влияет на подготовку к физическим нагрузкам.

«Для занятия важно выбирать удобную обувь, одежду, потому что на фоне травматизации ног может возникнуть инфекция. При наличии нарушения кровоснабжения это может привести к гангрене, затяжной инфекции. Сахарный диабет часто сопровождается повышением артериального давления и требует постоянного медицинского контроля, поэтому допуск к любым спортивным мероприятиям должен быть после посещения врача. Диабет ни первого, ни второго типов не является противопоказанием для занятий спортом», — заключила эндокринолог.

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