Врач рассказал, почему перед полетом нельзя пить кроверазжижающие препараты

Существует мнение, что для предотвращения тромбоза, перед перелетом нужно принимать кроверазжижающие препараты. Однако это может быть опасно для здоровья, рассказала «Газете.Ru» доктор медицинских наук, президент ассоциации врачей авиационной медицины, сооснователь программы «Врачи на борту», основатель сервиса для пассажиров «Летать здорово» Ольга Верба.

«Что касается кроверазжижающие препаратов, то это не всегда обосновано и может быть даже опасным. Дело в том, что применение таких препаратов может привести к кровоизлияниям и непредсказуемым реакциям на изменения давления. Поэтому перед полетом рекомендуется пройти обследование, чтобы проверить параметры крови, свертываемость. Если требуется коррекция, то кроверазжижающие препараты могут быть полезны. Однако в некоторых случаях они могут нанести больше вреда, чем пользы», — рассказала врач.

Вместо этого лучше пить воду, надеть свободную и удобную одежду, которая не будет сковывать движения, использовать компрессионное белье, а также делать небольшую разминку: либо вставать и гулять по салону, либо разминать конечности прямо в кресле.

Как правильно готовиться к перелету, почему не нужно пить кроверазжижающие препараты перед вылетом, как правильно засыпать и чем лед может помочь при аэрофобии — в интервью Вербы «Газете.Ru».

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