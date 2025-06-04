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Врач ответила, можно ли бегать беременным женщинам

Врач Новикова: названы три условия, при которых беременным можно бегать

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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Беременным можно бегать при совпадении трех условий: женщина занималась бегом до беременности, беременность протекает без осложнений и организм хорошо переносит нагрузку. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач акушер-гинеколог клиники «Будь Здоров» на Тульской Александра Новикова.

«Многие активные женщины задаются вопросом: «Можно ли бегать при беременности?» Ответ строго индивидуален. Решение принимает ваш врач после оценки здоровья, анамнеза и самочувствия. Категорически нельзя бегать, если есть угроза прерывания беременности, кровотечения, предлежание плаценты, преэклампсия, гипертонус, тяжёлые заболевания сердца, гипертония, тромбоэмболия, многоплодная беременность и другие», – рассказала врач.

Если беременная решилась заниматься бегом, то важно следить за своим самочувствием. При любом дискомфорте нужно делать остановки, пить много воды, избегать перегрева и делать перекусы до и после бега.

«Во время первого триместра важно проявлять осторожность, избегать перегрева. Второй триместр — лучшее время для адаптированных пробежек при условии безопасности и корректировок (мягкое покрытие, темп, бандаж). А третий триместр — не лучшее время для бега, лучше заменить его ходьбой, плаванием или йогой», – заключила врач.

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