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Контакт с собаками может защитить детей от экземы, выяснили ученые

Allergy: контакт с собаками снижает риск развития у ребенка экземы
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Shutterstock

Ранний контакт ребенка с животными, особенно с собаками, может снизить вероятность развития атопической экземы — хронического воспалительного заболевания кожи. К такому выводу пришли исследователи из Эдинбургского университета. Результаты их работы опубликованы в журнале Allergy.

Ученые проанализировали данные 16 европейских исследований, чтобы оценить, как 24 ключевых генетических варианта, связанных с экземой, взаимодействуют с факторами окружающей среды в раннем детстве. Они также использовали результаты еще 10 независимых исследований и провели лабораторные эксперименты, чтобы подтвердить полученные выводы.

Первый этап анализа с участием более 25 тысяч человек показал, что такие факторы, как прием антибиотиков, наличие домашних животных, грудное вскармливание, курение, порядок рождения и гигиенические привычки, могут взаимодействовать с генами, связанными с экземой. Всего было выявлено 14 значимых взаимодействий.

Особое внимание исследователей привлек генетический вариант на пятой хромосоме. Он расположен рядом с геном, кодирующим рецептор интерлейкина-7 — белка, важного для иммунной системы. Оказалось, что контакт с собаками способен ослаблять действие этого варианта, тем самым снижая риск воспаления кожи.

Лабораторные эксперименты подтвердили, что взаимодействие с этими животными может изменять экспрессию гена рецептора интерлейкина-7 в коже, что оказывает противовоспалительный эффект. Однако ученые подчеркивают, что для более глубокого изучения этого механизма необходимы дальнейшие исследования.

Ранее была названа часть лица, подверженная риску рака кожи.

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