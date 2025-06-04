В России впервые вживили нейроимплант с дистанционным управлением для лечения боли

В Городской клинической больнице №20 в г. Ростове-на-Дону состоялась первая в России операция по имплантации нейростимулятора для лечения хронических болей с возможностью дистанционного программирования. Об этом «Газете.Ru» рассказала компания «Моторика НЕМО», которая вывела имплант на российский рынок.

Имплантируемое устройство входит в систему стимуляции спинного мозга (SCS) и используется для лечения хронических болевых синдромов, не поддающихся коррекции лекарственными средствами. По данным Российского межрегионального общества по изучению боли за 2022 год, от хронических болей в России страдает 43% взрослого населения.

Большинство пациентов с хроническими нейропатическими болевыми синдромами — люди трудоспособного возраста. По статистике, без необходимой терапии более 10% пациентов из-за болезни эту трудоспособность теряют. Поэтому важно разрабатывать новые подходы к лечению таких болей.

Устройство функционирует следующим образом: в тело пациента имплантируют специальные электроды и генератор, соединенные друг с другом. Импульсы, которые дает генератор, блокируют передачу сигнала от спинного мозга к головному по нервным окончаниям, и уровень боли снижается.

«Системы нейростимуляции применяются в нашей стране достаточно давно. Однако ранее ее проводили с внедрением импланта ручного программирования. Для проведения корректировки пациенты были вынуждены часто посещать врача-хирурга. Мы внедрили нашей пациентке нейроимплант SCS, который позволяет управлять всеми корректировками удаленно: мы можем вносить изменения в амплитуду, ширину, частоту импульсов, а также другие настройки, не вызывая больного на осмотр. Эта операция оказалась единственной мерой, которая избавила нашу пациентку от хронических болей, беспокоящих ее на протяжении долгих лет», — рассказал врач-нейрохирург ГБУ РО ГКБ №20 в Ростове-на-Дону Андрей Лысенко.

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