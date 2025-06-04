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Наука
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Ученым МИФИ выделили 1 млрд рублей на разработку оптоэлектроники на основе синтетического алмаза

МИФИ выделили почти 1 млрд рублей на создание синтетических алмазов
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Depositphotos

Правительство России выделило Национальному исследовательскому ядерному университету «МИФИ» грант в размере 960 млн рублей на создание Научного центра мирового уровня (НЦМУ) «Электронные и квантовые технологии на основе синтетического алмаза». Финансирование будет выделено в течение трех лет, об этом «Газете.Ru» рассказали в МИФИ.

Синтетический алмаз обладает уникальным сочетанием физических и электронных свойств, таких как широкая запрещенная зона, высокая теплопроводность, способность к работе при экстремальных температурах, радиационная стойкость и другие. По этим параметрам он превосходит большинство используемых сегодня полупроводников, что делает его перспективным материалом для передовой электроники и оптоэлектроники.

Задачей нового научного центра станет разработка технологий силовой и СВЧ-электронной компонентной базы на основе синтетического алмаза, исследования в области квантовой оптики алмаза, а также подготовка кадров высшей квалификации в области новой электроники и квантовых технологий на основе синтетического алмаза.

Конечной стратегической целью нового центра станет достижение национального лидерства в области электронных и квантовых технологий на основе синтетического алмаза.

Решение о выделении гранта было принято на заседании президиума комиссии по научно-технологическому развитию России под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко 31 мая.

Ранее был назван газ, который помогает для лечения рака.

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