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Назван газ, который помогает для лечения рака

Академик Чучалин: водород можно использовать для лечения рака

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Evgeniy Kalinovskiy/Shutterstock/FOTODOM

Водород можно использовать для лечения онкологических заболеваний, отметил во время беседы с «Газетой.Ru» председатель правления Российского респираторного общества, врач-пульмонолог, академик РАН Александр Чучалин.

«Это направление особенно развито в Японии. Метод основан на нейтрализации активных форм кислорода, которые повреждают клетки и способствуют развитию опухолей. Кроме того, лучевая и химиотерапии тоже могут усиливать окисление в организме. Водород действует как мощный антиоксидант, который нейтрализует нежелательные последствия этих процедур. Однако важно помнить о безопасности: концентрация водорода не должна превышать 4%, так как более высокие дозы могут быть взрывоопасными. Вместо этого можно регулировать продолжительность и интенсивность ингаляций», — рассказал Чучалин.

По его словам, водород в организме человека влияет на гомеостаз, обменные процессы и внеклеточную жидкость, внутриклеточные структуры. Это мощный природный антиоксидант, более эффективный, чем другие антиоксиданты.

«Кроме того, водородные процедуры ускоряют регенерацию кожи, мышц, связок, сухожилий и костной ткани. Это особенно важно для пациентов с серьезными травмами и хроническими заболеваниями. Мы также изучаем микробиологический состав ран и видим, как исчезают опасные возбудители, такие как клебсиелла и пневмококк», — заключил доктор.

О потенциале применения медицинских газов в клинической практике читайте в  интервью Чучалина «Газете.Ru».

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