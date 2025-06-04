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Ученые синтезировали материал толщиной в один атом для выявления опасных газов

В ЛЭТИ создан недорогой материал толщиной с атом для сенсоров опасных газов

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Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» создали недорогой двумерный (толщиной в один атом) наноматериал — графитоподобный нитрид углерода (g-C3N4) — для создания высокоточных сенсоров опасных газов и очистки воды. Об этом «Газете.Ru» рассказали в ЛЭТИ.

Загрязнение атмосферы является одним из основных негативных последствий для окружающей среды от индустриальной деятельности человека (работа заводов, электростанций, угольных шахт и пр.), а также от использования техники и транспорта на горючем топливе. Выделяемые в ходе этих процессов вредные газы влияют не только на природу, но и со временем вызывают опасные болезни у людей. Кроме того, ряд опасных токсинов и горючих соединений в газообразном состоянии практически не имеет цвета и запаха.

Для предотвращения подобных инцидентов ученые занимаются разработкой различных видов газоанализаторов, которые бы обладали достаточной точностью и дешевизной, чтобы можно было наладить массовое производство. В настоящее время большой интерес в этой области представляют полупроводниковые наноразмерные сенсоры. По сравнению с другими типами материалов их главными преимуществами являются низкая стоимость и простота изготовления.

«Мы разработали метод синтеза g-C3N4 — это двумерный (толщиной в один атом) полупроводниковый наноматериал с кристаллической структурой, аналогичной графиту. Он характеризуется простотой производства из распространенных и недорогих материалов», — рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры микро- и наноэлектроники (МНЭ) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Светлана Налимова.

Благодаря своим свойствам g-C3N4 открывает возможности для создания нового класса газовых сенсоров, которые будут превосходить существующие аналоги по чувствительности, компактности и экономичности. Кроме того, g-C3N4 характеризуется биосовместимостью и отличными каталитическими свойствами. Первое представляет интерес в медицине, а второе, например, в очистке воды от органических загрязнений. Кроме того, его также можно использовать в солнечных панелях.

Ранее академик Чучалин рассказал, как медицинские газы помогают в лечении ХОБЛ.

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