Ученые нашли два натуральных средства от облысения

Ученые из японской фармацевтической компании Rohto Pharmaceutical Co выявили, что экстракты коры филодендрона и высушенной кожуры мандарина (чинпи) могут эффективно бороться с облысением у мужчин. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В рамках исследования ученые сосредоточились на факторе роста плаценты (PlGF) — белке, вырабатываемом клетками дермальных сосочков. Он играет ключевую роль в формировании волос в нижней части волосяного фолликула. Целью было определить, какие растительные экстракты способны стимулировать его выработку.

В лабораторных условиях команда протестировала ряд растительных компонентов и обнаружила, что экстракты коры филодендрона и цитруса чинпи повышают уровень PlGF в клетках волосяных фолликулов в 2,1 и 2,2 раза соответственно. Ученые объяснили, что филодендрон — это дерево, произрастающее в тропических районах Азии, а чинпи — это традиционный компонент китайской медицины, представляющий собой высушенную на солнце кожуру мандарина.

На следующем этапе ученые планируют использовать полученные данные для разработки препаратов против выпадения волос как для мужчин, так и для женщин.

По оценкам, только в Великобритании более 15,4 миллиона человек страдают от различных форм алопеции. По данным Британской ассоциации дерматологов, к 50 годам не менее половины мужчин теряют часть волос по естественным причинам. Выпадение волос также может быть связано со стрессом, лечением онкологических заболеваний, дефицитом железа или резкой потерей веса.

Ранее ученые выяснили, что тестостерон и стресс оставляют следы на волосах.