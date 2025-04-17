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Тестостерон и стресс оставляют следы на волосах, выяснили ученые

Psychoneuroendocrinology: тестостерон и стресс «записываются» в волосы
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Международная команда ученых выяснила, что гормональные изменения в организме могут оставаться «записанными» в волосах на протяжении нескольких недель. Ученые обнаружили, что после однократного нанесения тестостерона в виде крема его повышенные уровни можно обнаружить в волосах даже спустя семь недель. Аналогичный эффект был зафиксирован и для кортизола — гормона стресса — после того, как участники пережили лабораторно смоделированную стрессовую ситуацию. Работа опубликована в журнале Psychoneuroendocrinology.

Стероидные гормоны, такие как тестостерон и кортизол, играют ключевую роль в регуляции обмена веществ, репродуктивной функции и реакции организма на стресс. Эти вещества способны накапливаться в волосах, что делает возможным их анализ для оценки долгосрочных гормональных изменений.

Исследователи изучили данные 88 здоровых мужчин в возрасте от 18 до 40 лет. Участники получали либо тестостерон, либо плацебо, после чего подвергались стрессовым испытаниям — от погружения руки в ледяную воду до тестов, включающих социальное давление и видеонаблюдение.

Через семь недель исследуемые вновь сдали прядь волос с той же области головы, что и в начале эксперимента. Анализ образцов показал устойчивое повышение уровней тестостерона и кортизола у участников, подвергшихся соответствующим воздействиям. Эти результаты доказывают, что даже краткосрочные изменения в гормональном фоне могут быть зафиксированы с помощью анализа волос, что делает этот метод перспективным для диагностики стресса и оценки гормональных вмешательств.

Ранее ученые нашли способ остановить опасные мутации в крови, связанные со старением.

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