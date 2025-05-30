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Наука
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Ученые выяснили, что вызывает трещины на Земле

NSR: Луна вызывает трещины в земной коре
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Uwe Anspach/Global Look Press

Китайские исследователи обнаружили, что приливные силы — те самые, которые вызывают подъем и отлив воды в морях, — также воздействуют на трещины в земле. Работа опубликована в журнале National Science Review (NSR).

Исследование проводилось в районе крупного разлома на Тибетском плато. Ученые следили за тем, как меняется скорость распространения сейсмических волн — колебаний, которые проходят сквозь землю, например, во время землетрясений. Оказалось, что эти скорости меняются не случайно, а по четкому расписанию: дважды в день, а также каждый месяц.

Дело в том, что приливы вызывают небольшие, но регулярные «вздохи» Земли — породы слегка сжимаются и разжимаются. Это влияет на крошечные трещины в глубине — они то открываются, то закрываются. Когда трещины открыты, волны идут медленнее, когда закрыты — быстрее.

Особенно заметны эти колебания в зоне разлома, где земля уже сильно повреждена и усеяна микротрещинами. Это делает такие участки более чувствительными к приливным силам.

По мнению авторов, открытие помогает понять, как «живет» Земля внутри, даже когда нет землетрясений. Если научиться постоянно отслеживать такие изменения, можно будет лучше предсказывать, где и когда может произойти подземный толчок.

Ранее ученые выяснили, как на нас влияет смена времен года.

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