Академик Чучалин предложил оценивать содержание оксида азота в слюне пожилых россиян

Вдыхание газовых смесей может помочь в профилактических целях, например, в пожилом возрасте. Однако чтобы использовать медицинские газы в этих целях, важно мониторить обмен оксида азота в организме, рассказал «Газете.Ru» председатель правления Российского респираторного общества, врач-пульмонолог, академик РАН Александр Чучалин.

«Проблема в том, что с возрастом способность организма синтезировать оксид азота снижается. Это совпадает с периодом, когда в сосудах формируются атеросклеротические бляшки. Оксид азота защищает организм от повреждений и заболеваний. Использование медицинских газов с профилактической целью возможно, но для этого нужно наладить производство диагностических полосок, способных быстро и просто померить содержание оксида азота в слюне», — рассказал академик.

По его словам, в США внедрили программу мониторинга уровня оксида азота. Утром граждане используют диагностические полоски для определения профиля метаболизма оксида азота. Полоска меняет цвет в зависимости от уровня оксида азота. На основе этих данных врачи рекомендуют определенные продукты, богатые оксидом азота, например пекинскую капусту. По мнению Чучалина, подобная программа должна быть внедрена и в России.

«Я хотел бы, чтобы разработанная мной программа была доступна каждому. Речь идет о новой теории и подходе к профилактике здоровья. Программа включает мониторинг обмена оксида азота, а также индивидуальные пищевые рекомендации для каждого человека. Я считаю, что наше общество должно встать на этот путь, ведь это значительно улучшит здоровье людей», — отметил доктор.

О потенциале применения медицинских газов в клинической практике читайте в интервью Чучалина «Газете.Ru».

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