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В России создан новый пептид, затягивающий раны

В БФУ создан пептид CC-18, на 17% увеличивающий затягиваемость раны за сутки

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Исследователи Балтийского федерального университета им. И. Канта совместно с коллегами из Екатеринбурга и Москвы синтезировали новый пептид CC-18 для лекарственных препаратов, используемых для лечения кожных ран, разрывов сухожилий и переломов. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

Пептиды — это короткие цепочки аминокислот, которые выступают в качестве строительного материала для белков и участвуют в различных биологических процессах. Человеческий организм самостоятельно вырабатывает пептиды. Однако перед учеными стоит задача разработки новых веществ с заданными характеристиками для фармацевтической, косметологической и пищевой промышленности.

В эксперименте на клеточных линиях ученые подтвердили отсутствие токсичности созданного пептида СС-18. Регенеративные свойства удалось доказать в опыте in vitro. Скорость затягивания ран в присутствии пептида была выше, чем без него, как и площадь закрытия: через 12, 24 и 48 часов эксперимента площадь закрытия раны была выше на 13, 17 и 5% по сравнению с контролем.

«Важно работать над повышением эффективности и точности процесса создания пептидов. Это остается сложной задачей, так как не все новые пептиды являются биодоступными и нетоксичными. Из большого числа разработанных новых пептидов только немногие проявляют регенерирующий эффект. С использованием баз данных нам удалось найти необходимую аминокислотную последовательность (CTKSICTKKTLRTCPPIC) и проверить физико-химические, биохимические и биофизические свойства нового вещества», — рассказала «Газете.Ru» автор исследования, директор НОЦ «Промышленные биотехнологии» БФУ им. И. Канта Ольга Бабич.

По результатам исследования ученые смогли получить пептид с заданными свойствами. Но для применения в практике разработанного и синтезированного регенеративного пептида необходимо подтверждение его эффективности путем проведения доклинических и клинических испытаний.

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