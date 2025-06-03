Назван простой способ облегчить боль в спине без лекарств

Пребывание на природе может значительно облегчить хроническую боль в пояснице. К такому выводу пришли британские ученые из университетов Плимута и Эксетера. В своем исследовании они впервые подробно опросили людей, страдающих от боли в спине на протяжении многих лет — иногда почти четыре десятилетия — и узнали, какую роль в их повседневной жизни играет природа. Работа опубликована в журнале Journal of Pain.

Респонденты рассказали, что прогулки на свежем воздухе помогают им отвлечься от постоянной боли, дают ощущение покоя и даже улучшают настроение. Многие отметили, что прогулки в парке или у воды оказываются приятнее, чем тренировки в зале, а также способствуют живому общению, которое было бы невозможно, оставайся они все время дома.

Природные звуки, свежий воздух и красивые пейзажи дают чувство умиротворения и временного избавления от тревоги и стресса. Тем не менее, некоторые люди сталкиваются с трудностями: не все природные маршруты удобны для них. Неровные тропинки и отсутствие скамеек делают прогулки менее доступными.

Авторы исследования предлагают уделять больше внимания тому, как можно адаптировать парки и природные зоны для людей с хронической болью. Кроме того, они уже работают над технологиями виртуальной реальности, которые позволят таким людям «переноситься» в природу, даже не выходя из дома. Это особенно важно для тех, кому тяжело передвигаться.

Ранее ученые разработали способ избавления от боли без лекарств.