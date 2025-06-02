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Наука
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Ученые разработали способ избавления от боли без лекарств

JP: разработана игра, которая снимает боль
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aleks333/Shutterstock/FOTODOM

Австралийские ученые из Университета Нового Южного Уэльса разработали инновационную технологию PainWaive — интерактивную игру, которая помогает людям справляться с хронической болью без медикаментов. Суть метода состоит в том, что с помощью специальной гарнитуры и приложения пользователь обучается изменять собственную мозговую активность, связанную с восприятием боли. Работа опубликована в журнале Journal of Pain (JP).

Гарнитура считывает мозговые волны, а приложение в режиме реального времени реагирует на изменения, помогая «переключить» мозг из состояния боли в более сбалансированное. Испытания показали, что у трех из четырех участников боль значительно уменьшилась — эффект был сопоставим с действием опиоидов, но при этом без побочных эффектов. Пользователи отмечали не только облегчение симптомов, но и чувство контроля над своим состоянием.

Разработка основывается на исследованиях профессора Сильвии Гастин, которая выявила характерные изменения в мозговых волнах у людей с невропатической болью. Вместе с командой она создала доступную, легкую и удобную гарнитуру с использованием 3D-печати, значительно удешевив ее производство. Все компоненты, за исключением одной открытой платы, были разработаны внутри университета, что позволяет в будущем сделать технологию еще доступнее.

PainWaive дает людям возможность проходить лечение дома. После нескольких онлайн-сессий пациенты могут полностью самостоятельно управлять процессом, используя простые ментальные стратегии, такие как расслабление или воспоминания о чем-то приятном.

Сейчас команда собирает участников для двух новых клинических испытаний: одно направлено на пациентов с хронической болью в спине, другое — с повреждениями спинного мозга. Ученые надеются, что их технология сможет стать недорогой и эффективной альтернативой лекарствам, особенно для тех, у кого нет постоянного доступа к медицинской помощи.

Ранее был назван простой способ справиться с недержанием мочи.

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