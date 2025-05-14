Врач развеял миф о синдроме дырявого кишечника

Термин «синдром дырявого кишечника» возник в среде сторонников альтернативной медицины, и на самом деле его не существует. Симптомы, которые популярные источники приписывают «дырявому кишечнику», могут быть признаками различных, вполне конкретных заболеваний, рассказала «Газете.Ru» гастроэнтеролог Европейского медицинского центра (ЕМС) Наталья Харченко.

«Термин «синдром дырявого кишечника» не используется в клинической практике. Опасность заключается в том, что, ориентируясь на недостоверные источники, человек может начать самостоятельное «лечение» несуществующего диагноза — принимать ненужные добавки, соблюдать ограничительные диеты или откладывать визит к врачу, что приводит к потере времени и усугублению настоящих заболеваний. Это некорректное и упрощённое обозначение реального, но гораздо более сложного биологического процесса — повышенной проницаемости кишечного эпителия», – отметила доктор.

По словам врача, в норме между клетками слизистой оболочки кишечника существуют плотные межклеточные соединения, которые регулируют, какие вещества могут проникать в кровоток. Нарушение этих механизмов действительно может происходить, но требует точной диагностики, так как чаще всего это симптом, а не самостоятельное заболевание.

Симптомы, которые популярные источники приписывают «дырявому кишечнику» (нарушения стула, вздутие живота, сыпь, зуд, хроническую усталость и другие) могут быть признаками различных, вполне конкретных заболеваний.

«В научной и клинической среде вместо термина «синдром дырявого кишечника» используются понятия: повышенная кишечная проницаемость, дисфункция кишечного барьера, а также конкретные диагнозы, при которых она может наблюдаться. Например, целиакии. Это аутоиммунная реакция на глютен, при которой повреждается слизистая тонкой кишки и нарушается всасывание питательных веществ. Воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, язвенный колит) тоже сопровождаются воспалением, болью, нарушением стула. В этот же список можно внести синдром раздраженного кишечника (СРК) — функциональное расстройство с болями в животе, вздутием и изменением стула. Это частый диагноз, который тоже нередко маскируется под несуществующий «дырявый кишечник». Поэтому при возникновении таких симптомов важно обращаться к врачу», – рассказала врач.

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