Ученые нашли «источник» оптимизма в мозге младенцев

Микроструктура белого вещества мозга у трехмесячных младенцев может предсказать, как будут развиваться их эмоции и способность к самоуспокоению. К такому выводу пришли ученые из Питтсбургского университета. Исследование опубликовано в журнале Genomic Psychiatry (GP).

В исследовании участвовали 95 пар «родитель — ребенок». Ученые применили передовую технологию МРТ — метод визуализации ориентации и плотности нейрофитов (NODDI), который позволяет с высокой точностью изучать структуру мозговой ткани. Это дало возможность оценить, как организация нервных волокон влияет на эмоциональные реакции в раннем возрасте.

Особое внимание было уделено трактам белого вещества — связям между областями мозга, отвечающими за самосознание, внимание и когнитивный контроль. Именно эти нейронные сети лежат в основе эмоциональной регуляции на протяжении всей жизни.

Анализ показал: у младенцев с большей дисперсией нейронов в тракте, соединяющем оба полушария мозга, к девятимесячному возрасту чаще наблюдалась повышенная негативная эмоциональность. Это может свидетельствовать о предрасположенности к более сильным эмоциональным реакциям.

Напротив, дети с более сложной микроструктурой в левой поясной коре — области, связанной с исполнительными функциями, — демонстрировали больше положительных эмоций и лучшую способность к самоуспокоению.

По мнению авторов, эти данные могут иметь важное значение для раннего выявления рисков нарушений эмоционального развития. Выявление нейронных маркеров на столь ранней стадии открывает перспективы для раннего вмешательства и более эффективной поддержки детей с повышенной эмоциональной чувствительностью.

Ранее генетик рассказал, у каких младенцев нет привязанности к матери.