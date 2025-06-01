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Генетик рассказал, у каких младенцев нет привязанности к матери

Генетик Крутовский: дети с неактивными опиоидными рецепторами не привязаны к маме
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Pexels

Привязанность к матерям проявляют не все дети, а только те, у которых хорошо работают опиоидные рецепторы – «проводники» удовольствия от прикосновения к маме. Об этом «Газете.Ru» рассказал генетик, профессор Сибирского федерального и Геттингенского университета Константин Крутовский.

Как пояснил ученый, опиоидные рецепторы участвуют в выработке гормонов удовольствия. Именно они обеспечивают ощущение удовольствия при прикосновении и присутствии матери, усиливая стремление младенцев к контакту.

По словам генетика, ключевое исследование о работе этих рецепторов было проведено группой итальянских ученых под руководством Франчески Д'Амато из Института неврологии, психобиологии и психофармакологии в Риме. Они изучали поведение мышат, у которых генетически были «отключены» эти рецепторы.

«При удалении мамы из помещения обычные восьмидневные детеныши непрерывно кричали, когда их помещали в стакан с чистой подстилкой, и они же кричали примерно вдвое меньше, когда в стакане был старый, пахнущий матерью пух. А вот мутантные мыши почти не кричали в обеих ситуациях», – рассказал «Газете.Ru» Крутовский.

Исследователи также выяснили, что отсутствие привязанности не было связано с нарушениями обоняния или снижением тревожности: в стрессовой ситуации мутантные детеныши визжали даже сильнее обычных, но к матери их не тянуло.

«Мутации в генах, контролирующих опиоидные рецепторы, могут нарушать выработку эндорфинов. Поглаживания, ласка — в том числе и материнская, — приятны, так как работают те же рецепторы. А если нет удовольствия — нет и привязанности. Поэтому не все младенцы любят своих мам, и тут генетика сыграла свою роль», — заключил эксперт.

Подробнее о популярных мифах о развитии детей – в интервью Крутовского «Газете.Ru».

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