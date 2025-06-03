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Ученые рассчитали, что 50% территории Якутии подвержены затоплению вместо 1%, как считалось

КГУ: в Якутии риск затопления затрагивает 50% территории вместо 1%, как считалось
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Shutterstock/sunakri

В Камчатском государственном университете им. Витуса Беринга разработали новый метод оценки реального уровня опасности таких явлений, как наводнения, лесные пожары и деградация вечной мерзлоты в конкретных районах. Так, в Якутии риск затопления затрагивает 50% территории вместо 1%, как считалось ранее, об этом «Газете.Ru» рассказали в КГУ им. Беринга.

Существующие правила и рекомендации по адаптации к климатическим изменениям имеют несколько проблем. Главная заключается в том, что они основаны на анализе прошлых событий и не учитывают, как климат может меняться в будущем. Также ученые указали на проблемы с оценкой уровня опасности климатических рисков по подверженности им конкретного региона.

Например, опасность наводнений часто оценивают по проценту затапливаемой территории. Для Якутии, площадь которой превышает 3 млн км², наводнения затрагивают менее 1% территории, что формально считается «умеренно опасным» уровнем. Однако на практике наводнения наносят региону наибольший ущерб среди всех природных явлений, его сумма за последние 20 лет превысила 45 млрд рублей.

Автор работы, ведущий научный сотрудник лаборатории экспериментальной климатологии КамГУ им. Витуса Беринга и Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова Никита Тананаев предложил альтернативный способ оценки: сравнивать число населенных пунктов в зонах затопления с общим числом поселений в речных долинах. По этому методу, подверженность превышает 50%, что соответствует «катастрофическому» уровню опасности.

Важное наблюдение ученого — неравномерное распределение климатических рисков внутри больших регионов. Например, в Якутии лесные пожары и таяние вечной мерзлоты угрожают разным районам с разной интенсивностью. Методы, предложенные Тананаевым, помогают увидеть эту разницу и сосредоточить усилия там, где они нужнее всего.

Разработанные подходы можно применять при планировании адаптационных мероприятий в Якутии, на Камчатке и в других регионах России, а также при обновлении стратегий социально-экономического развития.

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