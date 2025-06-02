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Наука
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Ученые впервые создали мух-наркоманов для изучения кокаиновой зависимости у людей

JON: генно-модифицированные плодовые мушки пристрастились к кокаину за 16 часов
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Shutterstock

Американские ученые из Университета Юты совершили необычный прорыв в нейробиологии – они создали первых в мире генетически модифицированных плодовых мушек, способных добровольно употреблять кокаин. Эта уникальная модель обещает ускорить поиск методов лечения кокаиновой зависимости у людей. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Neuroscience (JON).

Обычно плодовые мушки категорически избегают кокаина, воспринимая его как растительный токсин. Команда обнаружила, что это связано с активацией горьких вкусовых рецепторов на лапках насекомых. Когда специалисты «отключили» эти рецепторы, произошло неожиданное — мухи начали самостоятельно выбирать сахарный сироп с добавкой кокаина.

«Всего за 16 часов воздействия у них развивалось явное предпочтение наркотику», – отмечает ведущий автор исследования Тревис Филиау.

По словам специалистов, плодовые мушки представляют собой хорошую модель для изучения пристрастия к кокаину среди людей, поскольку 75%, связанных с человеческими болезнями, есть у этих насекомых. Кроме того, мухи проявляются схожий спектр реакций на психоактивное вещество: от гиперактивности до полной дезориентации.

Ученые надеются, что их лабораторные мухи-наркоманы помогут спасти человеческие жизни.

Ранее исследователи вылечили крыс от наркозависимости с помощью лекарств от эпилепсии.

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