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Лекарства от эпилепсии помогли крысам порвать с наркозависимостью, выяснили ученые

AddictBio: препарат от эпилепсии избавил крыс от тяги к кокаину

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Depositphotos

Американские ученые из Университета штата Аризона обнаружили лекарство, снижающее тягу к наркотическим веществам у лабораторных мышей. При этом средство не затрагивает пути вознаграждения в мозге. Статья опубликована в научном журнале Addiction Biology (AddictBio).

«Более 20 лет исследователи наркомании пытаются найти лечение, которое уменьшило бы склонность людей к употреблению наркотиков.

Проблема в том, что те же самые области мозга, которые активизируются наркотиками, вызывающими зависимость, активизируются любыми обычными вещами, которые делают людей счастливыми, такими как пицца, шоколадное печенье или телефонный звонок другу», — объяснил ведущий автор исследования, доктор Артур Ригель.

В ходе тестов ученые испытали на животных препарат ретигабин, который обычно применяется для лечения эпилепсии. Специалисты обнаружили, что лекарство снизило тягу грызунов к кокаину, но не повлияло на любовь животных к сахару.

Для проведения исследования команда сначала позволила крысам употреблять кокаин и разделила их на две группы: крыс, которые выбирали более высокие дозы кокаина и становились активными потребителями и крыс, которые принимали более низкие дозы кокаина, названные «рекреационными потребителями». Затем обеим группам давали ретигабин.

Они обнаружили, что у всех крыс снизилось стремление к поиску наркотиков, при этом резкое снижение наблюдалось среди животных, употреблявших низкие и средние дозы кокаина — рекреационных потребителей.

Затем крысам разрешили самостоятельно принимать сахарозу или сахар, который активирует тот же путь вознаграждения мозга, что и кокаин. Когда исследователи давали этим крысам ретигабин, они ожидали увидеть снижение поведения, связанного с поиском сахара, как это было с кокаином. Удивительно, но крысы продолжали есть сахар в тех же количествах.

По словам исследователей, их открытие дает потенциальную возможность предотвращать развитие наркозависимости на ранней стадии.

Ранее ученые доказали, что физкультура и спорт помогают порвать с тягой к наркотикам.

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