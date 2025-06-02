Назван простой способ сохранить здоровье в старости для женщин

Американские ученые обнаружили, что умеренное потребление кофе в среднем возрасте связано с более высокой вероятностью здорового старения у женщин. Об этом сообщает American Society for Nutrition (ASN).

В исследовании приняли участие 47 513 женщин из масштабного проекта Nurses' Health Study. Их рацион, образ жизни и состояние здоровья отслеживались с 1984 года. Здоровым старением считалось достижение возраста 70 лет без серьезных хронических заболеваний, с сохранением когнитивной функции, памяти, психического и физического здоровья.

«Хотя предыдущие исследования связывали кофе с отдельными аспектами здоровья, наше стало первым, которое оценило его влияние сразу на несколько сфер старения в течение трех десятилетий», — отметила автор работы Сара Махдави, постдокторант Гарварда и доцент Университета Торонто.

Выяснилось, что женщины, выпивавшие в среднем три небольших чашки кофе в день (примерно 315 мг кофеина), с большей вероятностью сохраняли здоровье в пожилом возрасте. Каждая дополнительная чашка кофе в день повышала шанс «здорового старения» на 2–5% — до пяти чашек включительно.

Интересно, что аналогичной пользы не наблюдалось при употреблении чая или кофе без кофеина. Напротив, потребление сладких газированных напитков, таких как кола, связывалось с на 20–26% меньшей вероятностью здорового старения, несмотря на содержание в них кофеина.

Ученые подчеркивают, что умеренное потребление кофе — безопасная и потенциально полезная привычка, особенно в сочетании с активным образом жизни, здоровым питанием и отказом от курения. Однако они предостерегают от чрезмерного потребления кофеина, поскольку индивидуальная переносимость может сильно варьироваться.

«Наши результаты говорят о том, что именно кофе, а не просто кофеин, может оказывать положительное влияние на старение. Мы планируем дальнейшие исследования, чтобы понять, какие именно вещества в кофе участвуют в этих процессах и как они взаимодействуют с генетическими факторами», — заключила Махдави.

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