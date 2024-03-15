Ученые назвали преимущества разведения питонов на мясо

Питоны могут стать перспективным источником мяса для мировой пищевой промышленности. К такому выводу пришли австралийские ученые из Университета Маккуори и их коллеги из других стран. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Команда изучила два вида питонов — сетчатого питона и темного тигрового питона — поскольку они выращивались на фермах в Таиланде и Вьетнаме.

Результаты признали многообещающими: змеи быстро росли даже во время отсутствия пищи и давали достаточное количество мяса по сравнению с объемом потребляемой еды.

По словам ученых, коэффициент эффективности произведенного мяса по отношению к съеденному корму для питонов составил 1,2. Для сравнения, у разводимого на фермах лосося этот показатель равен 1,5, для птицы — 2,8, для свинины — 6 и для говядины — 10. Таким образом, разводить питонов на мясо оказалось почти в 10 раз выгоднее, чем коров.

«Способность голодных питонов регулировать метаболические процессы и поддерживать кондицию тела повышает продовольственную безопасность в нестабильных условиях, что позволяет предположить, что разведение питонов может предложить гибкий и эффективный ответ на глобальную нехватку продовольствия», — говорится в исследовании.

В то же время разведение питонов в животноводческих целях может быть сложным из-за особенностей кормления и специфических условий содержания. Кроме того, вкус змеиного мяса и сама идея его употребления в пищу может оттолкнуть многих потребителей.

Ранее ученые назвали простые способы повысить качество и экологичность питания.