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Ученые воссоздали старейший искусственный пигмент, утраченный при падении Рима

NJP HS: синтезирован египетский синий краситель возрастом более 5000 лет
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FMilano_Photography/Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые из Университета штата Вашингтон успешно воспроизвели легендарный египетский синий – старейший в мире синтетический пигмент, которым пользовались древние мастера. Исследование опубликовано в научном журнале NJP Heritage Science (NJP HS)

Египетский синий, создававшийся из меди, песка и карбонатов, создали в Древнем Египте более 5000 лет назад. Однако рецепт был утрачен после падения Римской империи. Современным ученым пришлось провести настоящую детективную работу, чтобы раскрыть секреты мастеров далекого.

«Мы создали 12 различных рецептов, варьируя состав и время обжига при температуре около 1000°C», – объяснил руководитель исследования Джон Макклой.

Анализ показал, что для получения насыщенного синего цвета достаточно всего 50% синих компонентов. При этом каждая частица пигмента содержит уникальный набор элементов, а цвет варьируется от глубокого синего до серо-зеленого в зависимости от технологии.

«Древние мастера явно экспериментировали с рецептами, а готовый пигмент часто перевозили на большие расстояния», – отметил Макклой.

Помимо исторической ценности, египетский синий обладает уникальными свойствами, включая свечение в ближнем инфракрасном диапазоне и схожесть с современными сверхпроводниками.

Ранее археологи раскрыли секрет изготовления священного пигмента древних майя.

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