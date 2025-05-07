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Археологи раскрыли секрет священного пигмента древних майя

SAA: найден новый способ производства священной синей краски майя
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Ronald Saunders/commons.wikimedia.org

Американские археологи из Филдовского музея естественной истории в Чикаго нашли новый, ранее неизвестный способ создания синего пигмента цивилизации майя — уникальной краски, не тускнеющей спустя тысячелетия. Открытие представили на ежегодном собрании Общества американской археологии (SAA).

В 2008 году антрополог Дин Арнольд впервые раскрыл рецепт создания пигмента: смесь индиго, глинистого минерала палыгорскита и священного ладана копала, нагретая на огне.

Однако новое исследование 12 ритуальных мисок из древнего города майя Чичен-Ица показало альтернативный метод.

Микроскопический анализ выявил cледы влажного измельчения палыгорскита, остатки обгоревших растительных стеблей и признаки нагрева снизу. Это указывает на другой технологический процесс.

Майя использовали синий пигмент для росписи керамики, а также в ритуалах жертвоприношений богу дождя Чааку. Особая стойкость цвета и сложная технология производства указывали на его сакральное значение. Вероятно, рецепт красителя был известен лишь узкому кругу жрецов.

В дальнейшем ученым предстоит идентифицировать виды растений, использовавшихся в альтернативном рецепте и разгадать полный символический смысл пигмента.

Ранее на юге Мексики нашли загадочной подземелье древних майя.

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