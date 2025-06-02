Люди все чаще начинают испытывать чувства к ИИ, выяснили ученые

В современном мире искусственный интеллект (ИИ) стал повсеместным, и взаимодействия людей с ИИ становятся все более частыми и сложными. Исследователи из Университета Васэда в Японии решили изучить, можно ли рассматривать отношения человека и ИИ через призму теории привязанности — психологической модели, которая традиционно объясняет, как люди формируют эмоциональные связи друг с другом. Работа опубликована в журнале Current Psychology.

Команда ученых под руководством Фан Янга и профессора Ацуши Осио разработала специальную методику — шкалу EHARS, позволяющую измерять, насколько человек эмоционально «привязан» к ИИ. Оказалось, что многие люди действительно обращаются к ИИ за поддержкой и советом: почти 75% участников исследования использовали ИИ в качестве источника помощи, а около 39% воспринимали его как надежного и постоянного спутника.

При этом были выделены два типа отношения к ИИ: тревожное — когда человек боится получить неверный ответ и нуждается в поддержке, и избегающее — когда человеку некомфортна близость с ИИ, и он предпочитает держаться на расстоянии.

Ученые подчеркивают, что их работа помогает понять, как люди воспринимают ИИ на эмоциональном уровне. Эти знания важны для создания более этичных и психологически адаптированных ИИ-систем — например чатботов для поддержки одиноких людей или приложений для психотерапии. Подобные системы смогут лучше учитывать индивидуальные потребности пользователей — быть более чуткими к тревожным или уважать дистанцию избегающих.

«По мере того, как ИИ все глубже входит в нашу жизнь, люди начнут искать в нем не только информацию, но и эмоциональную поддержку. Наше исследование помогает понять, как это происходит, и создать технологии, которые учитывают психологическое благополучие пользователей», — резюмировал Фан Янг.

Ранее ученые значительно снизили количество ошибок в квантовых вычислениях.