На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Наука
Размер текста
А
А
А

Люди все чаще начинают испытывать чувства к ИИ, выяснили ученые

Current Psychology: люди эмоционально привязываются к искусственному интеллекту
close
Depositphotos

В современном мире искусственный интеллект (ИИ) стал повсеместным, и взаимодействия людей с ИИ становятся все более частыми и сложными. Исследователи из Университета Васэда в Японии решили изучить, можно ли рассматривать отношения человека и ИИ через призму теории привязанности — психологической модели, которая традиционно объясняет, как люди формируют эмоциональные связи друг с другом. Работа опубликована в журнале Current Psychology.

Команда ученых под руководством Фан Янга и профессора Ацуши Осио разработала специальную методику — шкалу EHARS, позволяющую измерять, насколько человек эмоционально «привязан» к ИИ. Оказалось, что многие люди действительно обращаются к ИИ за поддержкой и советом: почти 75% участников исследования использовали ИИ в качестве источника помощи, а около 39% воспринимали его как надежного и постоянного спутника.

При этом были выделены два типа отношения к ИИ: тревожное — когда человек боится получить неверный ответ и нуждается в поддержке, и избегающее — когда человеку некомфортна близость с ИИ, и он предпочитает держаться на расстоянии.

Ученые подчеркивают, что их работа помогает понять, как люди воспринимают ИИ на эмоциональном уровне. Эти знания важны для создания более этичных и психологически адаптированных ИИ-систем — например чатботов для поддержки одиноких людей или приложений для психотерапии. Подобные системы смогут лучше учитывать индивидуальные потребности пользователей — быть более чуткими к тревожным или уважать дистанцию избегающих.

«По мере того, как ИИ все глубже входит в нашу жизнь, люди начнут искать в нем не только информацию, но и эмоциональную поддержку. Наше исследование помогает понять, как это происходит, и создать технологии, которые учитывают психологическое благополучие пользователей», — резюмировал Фан Янг.

Ранее ученые значительно снизили количество ошибок в квантовых вычислениях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами