Ученые значительно снизили количество ошибок в квантовых вычислениях

Канадская компания Nord Quantique сделала важный шаг к созданию более мощных, компактных и энергоэффективных квантовых компьютеров. Исследователи впервые успешно применили новую технологию, которая позволяет значительно сократить количество кубитов, необходимых для исправления ошибок в вычислениях. Это может ускорить развитие квантовой техники и приблизить ее к реальному использованию. Об этом сообщает компания Nord Quantique (NQuantique).

В основе достижения — многомодовое кодирование, при котором один кубит распределяется сразу по нескольким «режимам» внутри специальной камеры. Это позволяет лучше защищать информацию от сбоев, которые в квантовых системах происходят гораздо чаще, чем в обычных компьютерах. К тому же, новая технология помогает обнаруживать больше видов ошибок и справляться с ними быстрее.

В ходе эксперимента компания использовала Tesseract-код, способный защищать от самых распространенных сбоев. Даже после 32 циклов исправления ошибок информация осталась стабильной, что стало рекордом для подобных систем.

«Обычно для надежности нам нужно множество физических кубитов. Это делает компьютеры большими, сложными и прожорливыми в плане энергии», — рассказал руководитель Nord Quantique Жюльен Камиран-Лемир. — «Наша технология позволяет достичь нужной точности с гораздо меньшим количеством кубитов».

По расчетам, квантовый компьютер с более чем тысячи логическими кубитами можно будет разместить на площади всего 20 квадратных метров — он легко уместится в обычном дата-центре. При этом он будет потреблять в тысячи раз меньше энергии, чем современные суперкомпьютеры при решении сложных задач, например, взлома RSA-шифровки.

Специалисты считают, что такие технологии откроют дорогу к более доступным квантовым вычислениям, способным решать задачи, с которыми не справляются обычные машины. Уже к 2029 году Nord Quantique планирует выпустить первые рабочие квантовые компьютеры нового поколения.

«Это важный шаг для всей отрасли, — добавил профессор Ивонн Гао из Национального университета Сингапура. — Результаты впечатляют, и они приближают нас к будущему, где квантовые технологии станут частью повседневной жизни».

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