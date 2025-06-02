Ученые предложили реальный план терраформирования Марса

Американские ученые из Чикагского и Гарвардского университетов наряду с коллегами из других научных центров заявили, что человечество готово к терраформированию Марса. Они предложили поэтапный план преобразования климата Красной планеты. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Astronomy (NatAstro).

«Тридцать лет назад терраформирование Марса было невозможно, но сегодня, благодаря Starship от SpaceX и достижениям синтетической биологии, это становится реальной перспективой», — уточнила ведущий автор исследования Эрика ДеБенедиктис.

По мнению специалистов, терраформирование может стать первым опытом человечества в «экологическом восстановлении» другой планеты.

«Живые планеты лучше мертвых. Марс когда-то был пригоден для жизни, и мы могли бы вернуть ему это состояние», — отметил соавтор работы Эдвин Кайт из Чикагского университета.

Процесс терраформирования займет столетия, но первые шаги можно сделать уже сейчас. На начальном этапе предлагается использовать солнечные паруса, наночастицы или аэрогель для нагрева поверхности и высвобождения углекислого газа из льдов. Это утолщит атмосферу и создаст условия для жидкой воды.

Затем на Марс заселят экстремофильные микроорганизмы, способные выживать в суровых условиях и производить кислород. В далекой перспективе биосфера планеты может стать достаточно сложной, чтобы поддерживать растительность, а затем и человеческие поселения.

Некоторые ученые призывают к осторожности.

«Терраформирование может уничтожить следы древней марсианской жизни, если она существует. Мы навсегда потеряем возможность изучать первозданный Марс», — предупредила Нина Ланца из Лос-Аламосской национальной лаборатории

Ученые предлагают уже в ближайших миссиях (например, Mars Sample Return) начать эксперименты по локальному изменению климата.

Хотя полное терраформирование — дело далекого будущего, дискуссия о его возможности уже меняет представления о пределах человеческой экспансии в космосе.

Ранее исследователи предложили способ быстрого разогрева атмосферы Марса.