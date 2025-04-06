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Ученые придумали новый способ быстрого разогревания Марса

LPSC: наноразмерные аэрозоли из графена и алюминия растопят ледники Марса
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Daein Ballard/Wikimedia Commons

Международная команда ученых разработала инновационный подход к терраформированию Марса, который может стать первым шагом к созданию условий, пригодных для жизни человека. Исследование представили на Конференции по науке о Луне и планетах (LPSC) 2025 года с участием специалистов из NASA и других ведущих институтов.

В основе метода лежит использование наноразмерных аэрозолей из графена и алюминия, которые могут увеличить нагрев марсианской атмосферы, запустить цепную реакцию изменения климата и способствовать высвобождению углекислого газа из полярных шапок.

«Наши расчеты показывают, что такой подход может быть более эффективным, чем предыдущие предложения», — пояснил руководитель исследования Эдвин Кайт из Чикагского университета.

Согласно прогнозам, насыщение воздуха углекислым газом увеличит плотность атмосферы, подняв давление до 30% от земного. Это позволит людям находиться на поверхности Марса без скафандров, но в кислородных масках. Кроме того, таяние льдов приведет к появлению жидкой воды.

Ранее в Китае создали новый способ добычи кислорода на Марсе.

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