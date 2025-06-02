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Ученые выяснили, почему рак с метастазами так сложно лечить

Nature Genetics: при метастазировании рака повышается его генетическая сложность
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Исследователи из Медицинского центра Вейла Корнелла обнаружили, что при распространении рака по организму опухолевые клетки претерпевают важные изменения, повышающие их генетическую сложность и устойчивость. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Genetics.

Ученые проанализировали более 3700 образцов опухолевых тканей у пациентов с 24 различными типами рака. Биопсии брались в разные периоды заболевания как из первичной опухоли, так и из метастатических очагов. Для генетического анализа использовался запатентованный тест MSK, позволяющий точно определить различия в структуре ДНК опухолевых клеток.

Выяснилось, что по мере метастазирования рак накапливает в первую очередь не точечные мутации, а изменения в числе копий участков генома (CNAs). Особенно значимым оказалось полное удвоение генома — оно наблюдалось почти у трети пациентов. Это изменение создает резервные копии генов: одна может мутировать или быть удалена, тогда как вторая остается функциональной, обеспечивая выживание клетки.

«Удвоение генома — это способ раковых клеток повысить свою устойчивость. Они как бы страхуются, создавая запасной набор генетического материала», — объяснила ведущий автор исследования доктор Карена Чжао.

Также ученые отметили другую особенность: в отличие от CNAs, большое количество мутаций повышает заметность опухолей для иммунной системы, поскольку приводит к выработке аномальных белков. Рак с преобладанием CNAs, напротив, оказывается более «скрытным», что делает такие опухоли менее чувствительными к иммунотерапии.

Авторы исследования считают, что их работа открывает новые подходы к лечению метастатического рака. В частности, они предлагают сосредоточиться на стратегиях, направленных на подавление генетической нестабильности опухолей или изменение их микроокружения, что может повысить эффективность терапии и предотвратить устойчивость к лечению.

Ранее был назван фактор, повышающий риск летального исхода от рака.

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