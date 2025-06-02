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Названа кислота, способная защитить от болезней сердца

NUTRITION 2025: линолевая кислота снижает риск диабета и болезней сердца
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Freepik.com

Линолевая кислота — основная жирная кислота омега-6, содержащаяся в растительных маслах, — может снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. К такому выводу пришли ученые из Университета Индианы. Результаты их исследования представлены на конференции NUTRITION 2025 Американского общества питания.

Линолевая кислота содержится преимущественно в маслах из семян, таких как соевое и кукурузное, а также в других растительных продуктах. В последние годы потребление этих масел связывают с воспалением и сердечными заболеваниями, однако новое исследование выявило противоположный эффект.

Ученые проанализировали данные 1894 человек из наблюдательной когорты, сформированной во время пандемии COVID-19. Участникам измеряли уровень линолевой кислоты в плазме крови, а также биомаркеры воспаления, уровня глюкозы, инсулина и инсулинорезистентности.

Результаты показали, что у людей с более высоким уровнем линолевой кислоты в организме были снижены уровни глюкозы и инсулина в крови. Также у них наблюдался более благоприятный показатель HOMA-IR (отражающий инсулинорезистентность). Потребление линолевой кислоты также снижало уровень С-реактивного белка и сывороточного амилоида — воспалительных протеинов.

По словам Кевина Маки, профессора Школы общественного здравоохранения Университета Индианы и руководителя исследования, такой полезный эффект ранее был отмечен в других эпидемиологических исследованиях. Ученый добавил, что дальнейшие работы помогут выяснить, может ли целенаправленное повышение потребления линолевой кислоты напрямую влиять на снижение риска этих заболеваний.

Ранее ученые раскрыли главный принцип питания для здоровья сердца.

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