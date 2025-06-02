Названа кислота, способная защитить от болезней сердца

Линолевая кислота — основная жирная кислота омега-6, содержащаяся в растительных маслах, — может снижать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа. К такому выводу пришли ученые из Университета Индианы. Результаты их исследования представлены на конференции NUTRITION 2025 Американского общества питания.

Линолевая кислота содержится преимущественно в маслах из семян, таких как соевое и кукурузное, а также в других растительных продуктах. В последние годы потребление этих масел связывают с воспалением и сердечными заболеваниями, однако новое исследование выявило противоположный эффект.

Ученые проанализировали данные 1894 человек из наблюдательной когорты, сформированной во время пандемии COVID-19. Участникам измеряли уровень линолевой кислоты в плазме крови, а также биомаркеры воспаления, уровня глюкозы, инсулина и инсулинорезистентности.

Результаты показали, что у людей с более высоким уровнем линолевой кислоты в организме были снижены уровни глюкозы и инсулина в крови. Также у них наблюдался более благоприятный показатель HOMA-IR (отражающий инсулинорезистентность). Потребление линолевой кислоты также снижало уровень С-реактивного белка и сывороточного амилоида — воспалительных протеинов.

По словам Кевина Маки, профессора Школы общественного здравоохранения Университета Индианы и руководителя исследования, такой полезный эффект ранее был отмечен в других эпидемиологических исследованиях. Ученый добавил, что дальнейшие работы помогут выяснить, может ли целенаправленное повышение потребления линолевой кислоты напрямую влиять на снижение риска этих заболеваний.

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