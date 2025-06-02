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Наука
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Оборонные конструкторы и ученые из новых регионов избраны в РАН

В члены РАН избрали руководителей оружейных концернов и бывших украинских ученых
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Антон Денисов/РИА «Новости»

Гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов и генконструктор концерна «Калашников» Владимир Лепин избраны членами — корреспондентами РАН. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на опубликованные результаты выборов.

Вместе с ними академическое звание получили ученые из новых регионов, ранее работавшие в украинских научных центрах.

Лепин, специалист в области материалов для вооружения, участвовал в разработке систем «Торнадо-Г» и «Ураган-1М». Обносов, автор 143 научных работ, возглавляет кафедру в МАИ и специализируется на ракетном оружии. В 2021 году он был представлен к званию Героя России.

Отделение историко-филологических наук не поддержало кандидатуры филологов Елены Березович и Федора Успенского. На общем собрании РАН напомнили об их открытом письме 2022 года, но академик-секретарь Николай Макаров отметил вклад ученых в защиту русского языка.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров избран академиком по специальности «горное дело». На сайте РАН его называют специалистом по освоению недр. В 2021 году киевский суд заочно арестовал Азарова. Среди новых членов РАН также ректор Донецкого медуниверситета Григорий Игнатенко и профессора Владимир Чайка и Наталия Семикоз.

Ранее Азаров заявил, что Крым мог войти в состав России в 1991 году.

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