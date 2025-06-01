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Найдено природное вещество, помогающее сжигать жир и снижать аппетит

SciAdv: галофугинон в составе растения Чаншань способствует снижению массы тела
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Irina Shatilova/Shutterstock/FOTODOM

Вещество галофугинон, получаемое из корней и листьев растения Чаншань, может стимулировать выработку белков, способствующих снижению веса. К такому выводу пришли исследователи из Университета науки и технологий Китая. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances (SciAdv).

Изначально Чаншань (Dichroa febrifuga Lour) применялся в традиционной китайской медицине для борьбы с малярией. В ходе нового эксперимента на лабораторных мышах ученые неожиданно заметили, что содержащийся в нем галофугинон (HF) способствует снижению массы тела. Это наблюдение стало основой для более глубокого исследования.

При применении на грызунах с ожирением препарат показал выраженный эффект в регулировании аппетита и энергетического обмена. Как выяснилось, HF стимулирует выработку двух ключевых белков — GDF15 и FGF21, которые играют важную роль в метаболизме.

GDF15, известный как «анорексигенный» фактор, влияет на рецепторы в головном мозге, связанные с ощущением сытости, и тем самым снижает потребление пищи. Он взаимодействует с рецептором GFRAL, который отвечает за передачу сигнала о насыщении.

FGF21, в свою очередь, является гормоном, вырабатываемым печенью. Он усиливает сжигание жира, улучшает чувствительность организма к инсулину и регулирует обмен веществ как в печени, так и в жировой ткани. Таким образом, HF помогает снижать вес не только за счет уменьшения аппетита, но и благодаря увеличению расхода энергии.

Ученые отметили, что традиционно препараты, имитирующие действие GDF15 и FGF21, создавались на основе рекомбинантных белков — сложных и дорогих в производстве соединений. Галофугинон же является низкомолекулярным веществом, что делает его потенциальное использование более доступным и удобным для пациентов.

Исследователи подчеркивают, что результаты пока получены только на доклинической стадии, но уже сейчас очевидно, что HF и его производные обладают значительным терапевтическим потенциалом.

Ранее археологи обнаружили древнейшее использование психоактивного растения в истории.

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