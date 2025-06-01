Ученые нашли причину проблем с общением при аутизме

MolAutism: аутичные и неаутичные люди в равной степени не понимают друг друга

Международная группа ученых из Японии и Великобритании представила революционные данные, переворачивающие традиционные взгляды на коммуникативные трудности при аутизме. Исследование опубликовано в научном журнале Molecular Autism (MolAutism).

Специалисты из Университета Васэда под руководством доктора Бьянки Шустер провели уникальное исследование с участием аутичных и неаутичных взрослых британцев и японцев. Используя анимации с движущимися треугольниками, они анализировали способность участников интерпретировать социальные сцены.

Результаты оказались неожиданными: британские нейротипичные участники хуже понимали анимации, созданные аутичными людьми, в то время как японские аутичные участники показали лучшие результаты, чем обе британские группы. Это свидетельствует о важности культурного контекста в коммуникации.

Исследование подтвердило теорию «двойной эмпатии», согласно которой трудности во взаимопонимании возникают из-за различий в восприятии мира, а не из-за когнитивного дефицита у аутичных людей.

По словам ученых, их открытие поддерживает смену парадигмы — от рассмотрения аутизма как нарушения к пониманию его как иного способа восприятия мира. Специалисты призывают создавать более универсальную среду, учитывающие особенности людей с разными типами строения нервной системы.

Ранее ученые выяснили, влияет ли пол на развитие аутизма.