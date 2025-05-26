Ученые выяснили, влияет ли пол на развитие аутизма

NHB: у девочек и мальчиков с аутизмом нет различий в проявлениях на раннем этапе

Ученые из Медицинской школы Университета Калифорнии в Сан-Диего поставили под сомнение распространенное мнение о том, что у мальчиков и девочек аутизм проявляется по-разному. Специалисты не обнаружили клинически значимых различий между полами у детей с аутизмом в возрасте от 12 до 48 месяцев. Работа опубликована в журнале Nature Human Behaviour (NHB).

В исследовании приняли участие более 2 500 малышей: 1 500 с диагностированным аутизмом, 600 типично развивающихся и 475 с задержками развития. Все дети проходили оценку в Центре изучения аутизма. Психологи оценивали 19 различных параметров, включая развитие языка, социальные и моторные навыки, повторяющееся поведение, когнитивные способности, а также использовали технологии отслеживания взгляда для изучения социальной вовлеченности.

Оказалось, что мальчики и девочки с аутизмом практически не отличались по всем клиническим показателям, кроме незначительно лучшей оценки повседневных навыков (например, одевание и кормление) у девочек. При разделении детей с аутизмом на подгруппы по уровню способностей (низкий, средний, высокий), различий между полами также не было выявлено.

Однако половые различия между типично развивающимися детьми были выражены сильнее: девочки значительно опережали мальчиков в языковом развитии, социальных навыках и умении выполнять повседневные задачи.

По словам профессора Карен Пирс, руководителя исследования, результаты удивили ученых, поскольку предыдущие мелкомасштабные работы предполагали наличие различий между полами.

Пирс предполагает два возможных объяснения: либо прошлые работы ошибочны из-за методологических ограничений, либо половые различия появляются позже — под воздействием социальных факторов и биологических изменений, развивающихся с возрастом. Чтобы проверить вторую гипотезу, необходимы долгосрочные масштабные исследования.

«Если мы можем помочь малышу улучшить язык и коммуникацию в раннем возрасте, это даст ему возможность раскрыть свой потенциал и строить полноценную жизнь», — подчеркнула она.

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