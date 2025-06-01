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Наука
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Ученые добились прорыва в лечении агрессивного рака мозга

NatMed: иммунотерапия CAR-T уменьшила размеры глиобластом у 62% пациентов
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Depositphotos

Американские ученые из Пенсильванского университета создали новую иммунотерапию против рака CAR-T, атакующую сразу два опухолевых белка — EGFR и IL13Rα2. В отличие от стандартных методов, клетки вводятся непосредственно в спинномозговую жидкость, что повышает эффективность лечения. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Medicine (NatMed).

В испытаниях задействовали 18 пациентов с рецидивирующей глиобластомой (опухолью мозга), средняя выживаемость при которой обычно не превышает 6-10 месяцев.

Тесты показали, что у 62% больных опухоли уменьшились в размерах, а трое из семи (43%) участников прожили больше года. Один пациент демонстрирует стабильное состояние уже 16 месяцев.

Ученые также обнаружили, что модифицированные клетки сохраняют активность в организме до года после введения, продолжая бороться с опухолью.

Терапия признана безопасной, хотя у 56% пациентов наблюдались управляемые неврологические побочные эффекты.

Следующие этапы исследования включают тестирование многократного введения клеток, применения метода у пациентов с первичной диагностикой и дальнейшую оптимизацию технологии.

Ранее в Китае с помощью CAR-T терапии продлили жизнь пациентам с раком желудка на 40%.

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