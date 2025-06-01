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Генетик рассказал, что после рождения малыша может указывать на СДВГ

Генетик Крутовский: раннее начало ходьбы у малышей связано с риском развития СДВГ
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maxim ibragimov/Shutterstock/FOTODOM

Дети, начинающие ходить в начале интервала 8-18 месяцев, чаще сталкиваются с развитием синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Об этом «Газете.Ru» рассказал генетик, профессор Сибирского федерального и Геттингенского университета Константин Крутовский.

По словам генетика, к такому наблюдению пришли ученые в результате крупного генетического исследования, недавно опубликованного в журнале Nature Human Behaviour. В нем приняли участие около 70 тысяч человек.

«Ученые нашли 11 генов, от генотипов которых зависит время начала хождения. Они определили, что на 75% это начало определяется средой, а 25% дают гены. Но самое интересное, что матери, которые расстраиваются, что малыш все никак не пойдет, делают это зря. Малыш, который делает свой первый шаг в конце периода, определяемого как норма (в возрасте от восьми до 18 месяцев), не только более интеллектуален в среднем, но и менее склонен к развитию синдрома дефицита внимания и гиперактивности», — объяснил профессор Крутовский.

Ученый уточнил, что у детей, начинающих ходить позже, лучше развиты зоны мозга, отвечающие за координацию и сенсомоторную обработку. Менее внимательные дети, напротив, чаще приобретают больше навыков в движении, укрепляя мышцы и тренируясь. Они начинают раньше и активнее двигаться, что естественным образом приводит к ускоренному развитию моторных навыков и раннему началу ходьбы.

«Способность ходить требует практики и движения, поэтому ее взаимосвязь с СДВГ довольно логична», – отметил генетик.

Подробнее о популярных мифах о развитии детей – в интервью Крутовского «Газете.Ru».

Ранее была найдена связь между СДВГ и деменцией.

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