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Найдена связь между СДВГ и деменцией

РСN: при СДВГ и деменции в мозге возникают схожие изменения
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Ученые из Женевского университета установили, что в мозге взрослых людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) наблюдаются изменения, схожие с теми, что возникают при деменции. Результаты исследования опубликованы в журнале Psychiatry and Clinical Neurosciences (РСN).

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2008 год, СДВГ является распространенным расстройством развития нервной системы, которым страдают примерно 3,5% взрослых. Обычно оно характеризуется трудностями в поддержании внимания, наряду с чрезмерной гиперактивностью и импульсивностью.

Симптомы СДВГ часто проявляются в детстве, влияя на успеваемость и социальное развитие. Однако они могут сохраняться и во взрослом возрасте, снижая качество жизни.

Чтобы выяснить, как СДВГ влияет на структурные и функциональные особенности мозга, ученые провели исследование с участием 32 пациентов с этим расстройством. Также учитывались данные 29 здоровых людей в возрасте 25–45 лет. Мозг каждого испытуемого изучили с помощью передового метода визуализации, известного как количественное картирование восприимчивости (QSM).

Результаты показали, что у людей с СДВГ наблюдалось накопление железа в определенных областях мозга. Такое изменение часто затрагивает пациентов с деменцией — из-за избытка железа гибнут клетки микроглии, которые поддерживают работу нейронов.

Также выяснилось, что при дефиците внимания и гиперактивности в крови повышается уровень легкой цепи нейрофиламента (NFL). NfL — это белок, используемый в качестве биомаркера повреждения нейронов. Рост его концентрации ассоциируются с возрастными когнитивными нарушениями, включая болезнь Альцгеймера.

Ранее был назван простой способ защитить мозг от старения.

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