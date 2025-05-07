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Ученые выяснили, почему некоторые дети начинают ходить раньше других

Nature: время первого шага ребенка во многом определяют гены
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Возраст, в котором дети начинают ходить, во многом определяется генетикой. К такому выводу пришли исследователи из Университета Суррея. Результаты научной работы опубликованы в журнале Nature Human Behavior.

В рамках первого исследования такого масштаба ученые проанализировали данные более 70 тысяч младенцев и выявили 11 генетических маркеров, связанных с возрастом первых шагов. Оказалось, что около 25% различий в сроках начала ходьбы можно объяснить наследственностью.

До сих пор было известно, что на развитие способности ходить влияют факторы окружающей среды, такие как стимуляция и физическая активность. Однако, как и в случае с ростом, некоторые дети могут начать ходить раньше или позже исключительно из-за своей природной предрасположенности.

«Первый шаг обычно происходит между восьмью и 24 месяцами — это широкое и в то же время важное окно развития», — отметила профессор Анжелика Рональд, соавтор исследования. — «Этот момент знаменует собой новый этап в жизни ребенка и является значимым как для родителей, так и для малыша».

Кроме того, исследование показало, что гены, влияющие на время совершения первого шага ребенком, пересекаются с генами, участвующими в развитии мозга. Речь идет о тех генах, которые отвечают за формирование извилин и борозд коры головного мозга. Также ученые выяснили, что более позднее начало ходьбы (в пределах нормы) связано с меньшим генетическим риском развития синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

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