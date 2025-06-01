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Наука
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Астрономы заметили странные изменения на ледяной Европе

SWRI: скрытый океан Европы постоянно выталкивает свежий лед на поверхность
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NASA

Американские ученые из Юго-Западного исследовательского института (SWRI) и других научных центров с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» раскрыли странные процессы, происходящие на ледяной луне Юпитера Европы. Оказалось, что далекий мир постоянно обновляется благодаря активности подледного океана. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

Команда обнаружила на поверхности спутника участки с кристаллическим льдом, что противоречит ожиданиям. Поскольку Европа подвергается интенсивной радиационной бомбардировке в магнитном поле Юпитера, его лед должен был бы полностью превратиться в аморфное состояние. Однако свежие кристаллические структуры указывают на постоянное поступление материала из недр.

Особый интерес представляет область Тара — зона хаотичного рельефа, где обнаружены кристаллический лед, хлорид натрия (обычная соль), перекись водорода и углекислый газ.

«Химия в этом месте действительно странная и захватывающая», — отметил соавтор исследования Ричард Картрайт из Университета Джонса Хопкинса.

Ученые предполагают два основных механизма обновления поверхности: выбросы теплой воды через «ледяные дымоходы» и извержения гейзеров.

Подогрев океана происходит за счет приливных сил Юпитера и радиоактивного распада в ядре спутника. Попадая на поверхность, вода быстро замерзает, образуя кристаллический лед, но под действием радиации он снова превращается в аморфный всего за 15 дней.

Эти открытия укрепляют гипотезу о существовании жидкого океана под ледяной корой Европы толщиной около 30 км.

Ранее ученые выяснили, что через миллиарды лет Европа может стать пригодна для жизни людей за счет превращения Солнца в красный гигант.

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