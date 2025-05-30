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Ученые создали материал, который очищает воду от фосфора

ACHM: создан материал для очищения воды от фосфора без электричества
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fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Корейского института науки и технологий разработали инновационный материал для очистки воды, который способен одновременно уничтожать вредные микроорганизмы и извлекать фосфор — вещество, вызывающее цветение водоемов. Причем работает он без электричества. Работа опубликована в журнале Advanced Composites and Hybrid Materials (ACHM).

Очищенная сточными станциями вода снова используется в быту и промышленности, особенно в условиях нехватки ресурсов. Но вместе с отходами в нее попадают фосфор и бактерии. Фосфор содержится в удобрениях, моющих средствах и отходах животноводства. Он вызывает бурный рост водорослей, что ухудшает качество воды и вредит экосистемам.

Команда ученых под руководством докторов Чхве Чжэ У и Чо Кен Чжин разработала материал с «морским ежиком»-наноструктурой, который за пять минут извлекает около 1,1 кг фосфатов на 1 кг материала — это в разы быстрее существующих методов. Кроме того, он эффективно обеззараживает воду, уничтожая бактерии группы кишечной палочки без применения хлора.

Новинка работает за счет магнитного поля и не требует электричества. Это снижает энергозатраты на 99% по сравнению с традиционными системами, уменьшает выбросы углерода и делает очистку воды доступной даже в отдаленных или бедных регионах, где нет стабильного электроснабжения.

Материал можно использовать в системах очистки сточных вод, на фермах, в промышленности и даже в портативных устройствах для экстренной очистки воды при стихийных бедствиях. Также он подходит для «умных» ферм и экологичных промышленных объектов.

«Это шаг к экономичной и универсальной технологии водоочистки, которая не только делает воду безопасной, но и возвращает ценные ресурсы обратно в оборот», — заключил доктор Чхве.

Ранее ученые выяснили, что океан становится темнее.

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