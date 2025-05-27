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Океан становится темнее, выяснили ученые

GCB: за 20 лет более 20% Мирового океана потеряли свет
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Igor Hotinsky/Shutterstock/FOTODOM

Международная команда исследователей выяснила, что более одной пятой Мирового океана (около 75 миллионов квадратных километров) стало значительно темнее за последние два десятилетия. Изменения глубины фотической зоны — области, куда проникает солнечный и лунный свет — угрожают морским экосистемам по всему миру. Работа опубликована в журнале Global Change Biology (GCB).

Фотическая зона играет ключевую роль в жизни океана: здесь обитает до 90% всех морских организмов. Свет в этой зоне не только обеспечивает фотосинтез, но и управляет поведенческими циклами животных. Потемнение нарушает эти процессы, лишая животных привычной среды обитания.

Согласно исследованию, 21% Мирового океана с 2003 по 2022 год подверглись потемнению. Особенно заметны изменения в прибрежных зонах и в открытом океане. В 9% океана глубина фотической зоны сократилась более чем на 50 метров. В 2,6% — более чем на 100 метров, что эквивалентно потере огромных объемов светлого пространства, жизненно важного для морских обитателей. При этом около 10% поверхности океана, наоборот, стали светлее, что указывает на динамичность и сложность происходящих процессов.

Причины потемнения разнятся. В прибрежных зонах — это повышенный сток с суши, включающий удобрения, органику и осадки, особенно после сильных дождей. В открытом океане — изменения в динамике цветения водорослей и повышение температуры поверхности, снижающее прозрачность воды.

Ученые призывают к более внимательному мониторингу и разработке стратегий для сохранения морских экосистем, в том числе с учетом скрытых и менее очевидных угроз, таких как потемнение воды.

Ранее ученые выяснили, как бактерии обходятся без пищи.

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