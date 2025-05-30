На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Наука
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли способ сделать компьютерную память быстрее и экономичнее

Advanced Materials: разработан новый способ управления компьютерной памятью
close
Oliver Amin/University of Nottingham

Японские ученые разработали новый способ управления компьютерной памятью, который поможет снизить ее энергопотребление и увеличить производительность. Работа опубликована в журнале Advanced Materials.

Современные устройства хранения данных используют электрический ток для переключения информации. Это приводит к потере энергии в виде тепла, что особенно критично для ноутбуков, смартфонов и серверов, которые работают круглосуточно. Для решения этой проблемы, исследователи обратились к специальным материалам — мультиферроикам. Они способны изменять свои магнитные свойства под действием электрического поля, без нагрева.

До сих пор считалось, что электрическое поле должно совпадать по направлению с изменением магнитного сигнала. Это сильно ограничивало возможности в создании новых устройств. Однако команда под руководством профессора Кэи Сигэмацу из Института науки Токио доказала, что можно управлять памятью, даже если электрическое поле направлено под углом к магнитному сигналу.

Эксперименты проводились с тонкими пленками редкого материала BiFe₀.₉Co₀.₁O₃. Ученые доказали, что такие материалы можно использовать в памяти нового поколения, где электроды и сенсоры размещаются более гибко. Это сделает устройства компактнее и эффективнее.

«Наша технология позволит создавать более экономичную и мощную память для компьютеров и телефонов», — отметил Сигэмацу. — «Это особенно важно сейчас, когда цифровые устройства есть у каждого и они потребляют все больше энергии».

По мнению авторов, открытие поможет приблизиться к созданию сверхплотной и быстрой компьютерной памяти, которая будет не только экономичной, но и экологичной.

Ранее был установлен новый мировой рекорд в области оптоволоконной связи.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами