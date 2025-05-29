Установлен новый мировой рекорд в области оптоволоконной связи

OFC: впервые в мире передано более 1 петабита данных в секунду по оптоволокну

Международная команда исследователей под руководством Лаборатории фотонных сетей Национального института информационных и коммуникационных технологий Японии, в сотрудничестве с компанией Sumitomo Electric и другими партнерами, установила новый мировой рекорд в области оптоволоконной связи. Им удалось передать данные со скоростью 1,02 петабита в секунду на расстояние 1 808 километров по новому 19-ядерному оптоволоконному кабелю стандартного диаметра. Об этом исследователи сообщили на конференции Optical Fiber Communication Conference (OFC).

Это расстояние сопоставимо с протяженностью пути от Саппоро до Фукуоки в Японии или от Берлина до Неаполя. Достижение стало возможным благодаря разработке волокна с 19 независимыми ядрами в оболочке диаметром всего 0,125 мм — таком же, как у стандартного одиночного волокна. Это позволяет использовать уже существующую инфраструктуру без значительных изменений.

Ключевыми элементами прорыва стали: уменьшенные потери сигнала в C- и L-диапазонах длин волн, оптические усилители нового поколения, способные одновременно усиливать сигнал во всех 19 каналах и передовая система цифровой обработки сигналов, позволяющая устранить взаимные помехи между каналами.

Передача была реализована с помощью кольцевой конфигурации: сигнал проходил через 86-километровое волокно 21 раз, что в сумме дало 1 808 км. Каждый канал использовал 16-кратную квадратурную амплитудную модуляцию (16QAM) на 180 длинах волн, что обеспечило рекордную суммарную пропускную способность.

Общий результат — 1,86 эксабита в секунду на километр — стал новым мировым рекордом среди волокон стандартного диаметра.

Разработка открывает новые перспективы для создания масштабируемых и энергоэффективных коммуникационных сетей будущего, способных справляться с экспоненциальным ростом объема данных в эпоху post-5G. В будущем ученые планируют улучшать эффективность оптических усилителей, оптимизировать цифровую обработку сигналов и продвигать технологии к практическому внедрению.

Ранее ученые значительно снизили количество ошибок в квантовых вычислениях.