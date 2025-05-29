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На Земле началась сильная магнитная буря

Ученый Богачев: зарегистрирована сильная магнитная буря уровня, близкого к G3
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Depositphotos

На Земле началась сильная магнитная буря, ее пик пришелся на утро 29 мая. Об этом в интервью РИА Новости сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

По словам ученого, пик колебаний произошел в промежутке между 03:00 и 06:00 по московскому времени.

Буря произошла из-за заметного повышения геомагнитной активности, которая образовалась из-за формирования в атмосфере Солнца новых крупных корональных дыр.

Богачев отметил, что Земля будет находиться в области космического пространства с повышенной скоростью солнечного ветра до конца недели. Он подчеркнул, что к 07:00 по московскому времени ситуация стабилизировалась до уровня слабых возмущений, однако в течение дня возможны всплески активности.

До этого ее специалисты предупреждали, что 29 мая прогнозируется всплеск солнечной активности: геомагнитный индекс может подняться до 5 баллов — это начало магнитной бури средней силы.

Ранее врач рассказала, как подготовить организм к магнитным бурям.

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