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Ученые предупредили о продолжающейся магнитной буре

Магнитная буря на Земле продолжается уже более 17 часов
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Shutterstock

Магнитная буря, начавшаяся на Земле, продолжается уже более 17 часов. Об этом сообщили в пресс-службе Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук.

«На обстановку давят одновременно очень высокая скорость солнечного ветра, периодически поднимающаяся до 800 км/с и более (в 2 раза выше нормы), а также так называемая северная ориентация межпланетного магнитного поля, являющаяся резко негативной для геомагнитного прогноза», — говорится в сообщении.

Ученые добавили, что в настоящее время показатели бури держатся вблизи среднего уровня. Ожидается, что в течение суток пики солнечной активности повторяться не будут.

Магнитная буря на Земле началась накануне ночью. Ее пик пришелся на утро 29 мая. Буря произошла из-за заметного повышения геомагнитной активности, которая образовалась из-за формирования в атмосфере Солнца новых крупных корональных дыр.

Ранее врач рассказала, как подготовить организм к магнитным бурям.

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