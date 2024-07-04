Женские тампоны содержат токсичные тяжелые металлы, выяснили ученые

Американские ученые из Калифорнийского университета в Беркли выяснили, что гигиенические тампоны для женщин нескольких популярных брендов содержат такие тяжелые ядовитые металлы, как кадмий, свинец и мышьяк. Исследование опубликовано в научном журнале Environment International (EnvInt).

Тампоны вызывают особую озабоченность, поскольку слизистая влагалища имеет более высокий потенциал для химической абсорбции, чем другие участки тела. Кроме того, этими продуктами пользуется от 50 до 80% женщин во время месячных.

Известно, что токсичные металлы увеличивают риск слабоумия, бесплодия, диабета, рака и различных осложнений при беременности. Они могут повредить печень, почки и мозг, а также сердечно-сосудистую, нервную и эндокринную системы.

Исследователи оценили уровни 16 металлов (мышьяка, бария, кальция, кадмия, кобальта, хрома, меди, железа, марганца, ртути, никеля, свинца, селена, стронция, ванадия и цинка) в 30 тампонах 14 различных марок.

Оказалось, что металлы присутствовали во всех типах тампонов. Ни одна категория изделий не отличалась последовательно более низкими концентрациями всех или большинства металлов. Уровни свинца были выше в неорганических тампонах, но мышьяка оказалось больше в органических вариантах.

По словам ученых, вредные металлы могли попасть в тампоны несколькими путями: хлопковый материал мог впитать эти вещества из воды, воздуха или почвы через близлежащий загрязнитель (например, если хлопок рос рядом со свинцовым заводом). Либо токсины намеренно добавили в ходе производства в качестве пигмента, отбеливателя, антибактериального средства или другого компонента.

Пока неясно, способствуют ли обнаруженные в ходе этого исследования металлы каким-либо негативным последствиям для здоровья.

Команда намерена проверить, сколько токсинов может вымываться из тампонов и усваиваться организмом.

Ранее исследователи нашли в тампонах и прокладках вещества, разрушающие гормоны.