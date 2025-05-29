Ученых удивили древние соседи динозавров

Весна в Арктике сегодня — это миллионы криков птенцов и пушистых комочков на берегах рек. Но, как выяснилось, похожая картина разыгрывалась здесь еще 73 миллиона лет назад.Ученые впервые зафиксировали доказательства гнездования птиц в полярных регионах времен динозавров. Работа опубликована в журнале Science.

До этого открытия самое раннее свидетельство размножения птиц в полярных регионах датировалось лишь 47 миллионами лет назад — то есть спустя десятки миллионов лет после падения астероида, уничтожившего 75% живых существ на планете. Новое открытие отодвигает дату на 25–30 миллионов лет назад, глубоко в меловой период, когда по Земле все еще бродили динозавры.

«Птицы существуют уже 150 миллионов лет. Получается, что половину этого времени они гнездились в Арктике,» — рассказала Уилсон.

Исследование выявило множество видов — от ныряющих птиц, напоминающих гагар, до птиц, похожих на чаек, уток и гусей. Некоторые находки, по словам исследователей, могут даже принадлежать к Neornithes — группе, включающей всех современных птиц. Если это подтвердится, речь пойдет о самых древних известных представителях этой группы: нынешний рекорд принадлежит ископаемым возрастом около 69 миллионов лет.

«Это практически невероятно. Окаменелости птенцов крайне сложно найти — их кости слишком пористые и легко разрушаются,» — отметила Уилсон.

Такой успех стал возможен благодаря уникальному подходу исследователей. Вместо фокусировки только на крупных костях, как принято в палеонтологии, они тщательно промывали и исследовали даже мельчайшие остатки осадка под микроскопом. Этот метод дал богатый урожай данных о животных мелового периода Арктики — от динозавров до птиц и млекопитающих.

«Теперь мы — одно из лучших мест в США по находкам птичьих окаменелостей времен динозавров,» — заявил Пэт Дракенмиллер, соавтор статьи, директор Музея Севера Университета Аляски и научный руководитель Уилсон.

Он подчеркнул, что арктические места гнездования сохраняются до сих пор — «Когда вы наблюдаете за гусиными стаями на поле Кремера в Фэрбанксе, подумайте: это продолжается уже 73 миллиона лет».

Исследователи надеются, что будущие находки в Принс-Крик — возможно, более полные скелеты — помогут окончательно прояснить, насколько глубоко корнями уходят в меловое прошлое наши современные пернатые соседи.

Ранее у побережья Гавайев было зафиксировано редкое пиршество акул.