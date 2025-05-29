У побережья Гавайев зафиксировано редкое пиршество акул

Ученые из Гавайского университета впервые зафиксировали редкое поведение двух видов акул — тигровых и океанических белоперых — которые одновременно и мирно питались с одного сильно разложившегося трупа морского млекопитающего. Работа опубликована в журнале Frontiers in Fish Science (FFS).

Событие произошло в апреле 2024 года в 10 километрах от западного побережья Большого острова Гавайи. Туристическая лодка обнаружила в воде полуразложившийся труп, к которому в течение 8,5 часа подплывали и кормились не менее девяти белоперых и пяти тигровых акул. По словам ведущего автора исследования, морского биолога Молли Скотт, это первое научное наблюдение за совместным и мирным поеданием падали этими двумя видами акул.

«Эти виды крайне редко встречаются в природе одновременно, так как обитают в разных экосистемах», — пояснила Скотт. — «Но в этом случае мы увидели, как крупные хищники мирно разделяют еду — без признаков агрессии».

Белоперые акулы — одиночки и обитают в открытом океане, в то время как тигровые, более крупные по размеру, круглый год живут у побережья. Ученые отмечают, что наблюдали четкую иерархию в доступе к трупу: кормиться непосредственно с останков могли самые крупные особи, а более мелкие акулы — в том числе одна небольшая тигровая самка — собирали остатки, плавающие в воде.

«Удивительно, но даже при таком большом количестве акул, конкурирующих за небольшой источник пищи, мы не зафиксировали ни одного случая агрессии», — добавила Скотт. — «Кажется, все акулы точно знали свое место в социальной иерархии».

Кроме научной ценности, исследование также способно изменить общественное восприятие акул. В течение всего времени съемки в воде находились 2–3 человека, и ни один из них не испытал страха или агрессии со стороны животных.

«Я надеюсь, это поможет разрушить миф о кровожадности акул и покажет, что они не охотятся на людей», — заключила Скотт.

Ученые подчеркивают, что столь редкое поведение может дать новое понимание социальных взаимодействий среди акул.

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