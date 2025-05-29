Прорывной способ терапии рака станет дешевле

Ученые из США разрабатывают новое устройство, которое может сделать иммунотерапию рака CAR-T менее дорогой и более доступной, особенно для пациентов вне крупных онкологических центров. Технология под названием CAPGLO (от capture and glow — «захват и свечение») использует магнитное поле и флуоресцентные метки для изоляции Т-клеток из крови пациента. Об этом сообщает Case Western Reserve University (CWRU).

CAR-T терапия использует собственные Т-клетки пациента — белые кровяные клетки, борющиеся с инфекциями — которые модифицируют в лаборатории, «обучая» их распознавать и уничтожать раковые клетки. Метод особенно эффективен против раков крови, таких как лейкемия и лимфома.

Однако существует серьезная проблема: забор и обработка Т-клеток стоят очень дорого. Сегодня для этого используют процедуру лейкафереза, требующую сложного и дорогого оборудования и больших объемов крови. Это делает CAR-T доступной лишь в ограниченном числе клиник и только после неудачи других методов лечения.

Новая разработка позволяет использовать всего около 250 мл крови — как при обычной сдаче донорской крови, изолировать Т-клетки с помощью магнитных частиц, покрытых белками, которые «схватывают» нужные клетки и визуализировать клетки с помощью флуоресцентных меток. Далее можно безопасно отделить магнитные частицы после захвата Т-клеток — оставляя чистую популяцию клеток, готовую к модификации.

«Если мы сможем собрать устройство, стоимостью в сотни, а не тысячи долларов, — это сделает лечение доступным», — отметил профессор Браун.

CAPGLO обещает обработку крови менее чем за час, что позволяет сохранить жизнеспособность клеток и потенциально ускоряет весь процесс производства CAR-T. Исследователи уже имеют опыт разработки магнитных диагностических устройств — например, для выявления малярии, за что получили премию Patent for Humanity.

«Наша цель — сделать CAR-T терапию не последним шансом, а первым выбором», — подчеркнул профессор Брейди-Калней.

Если технология подтвердит свою эффективность, она может серьезно расширить доступ к спасительному лечению, особенно для пациентов в малых и средних медицинских учреждениях, и ускорить внедрение персонализированной онкологии.

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